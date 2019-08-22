Нижний Новгород, , 10:51 — REGNUM

Нижегородские врачи оценили состояние найденной в лесу пятилетней девочки Зарины Авгоновой как «близкое к средней степени тяжести», ранее оно оценивалось как тяжёлое. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Найденная в лесу девочка силами санитарной авиации была доставлена в Нижний Новгород в детскую областную клиническую больницу. Здесь проводится обследование и оказывается медицинская помощь ребёнку. Отмечается, что после первого осмотра состояние девочки врачи оценивали «как тяжёлое», в настоящее время — «как близкое к средней степени тяжести».

Со словами благодарности в адрес участников поисков обратился губернатор Глеб Никитин, поручив министерству здравоохранения региона обеспечить девочку «всем необходимым лечением, а затем при необходимости провести реабилитационные мероприятия». Он пожелала Зарине «как можно скорее пойти на поправку», отметив, что «сложно даже представить, сколько пережила она за это страшное время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа ребёнок ушёл из деревенского дома родственников в лес. Девочка пошла за бабушкой, которая отправилась за грибами. Поиски вели свыше 800 человек, включая водолазов, кинологов с собаками и представителей силовых структур. Зарину поисковики-волонтёры нашли поздним вечером 21 августа, когда она отозвалась на своё имя. У ребёнка диагностировали тяжёлое состояние из-за обезвоживания и переохлаждения.

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