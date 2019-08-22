Томск, , 10:51 — REGNUM

В Томске капитально отремонтируют тротуар на улице Красноармейской, а также благоустроят пешеходную зону. Общая стоимость работ, как сообщает портал «Vtomske», составит 74,19 млн рублей.

Благоустройство будет проведено на участке улицы от проспекта Кирова до проспекта Фрунзе, расстояние между которыми — чуть больше 1 км.

«Работы можно сравнить с теми, что сейчас проводятся на проспекте Ленина: так же будут сделаны технические тротуары, проезжая часть огорожена кустарником. Есть сложные объекты, например, подпорная стенка в районе перекрестка с проспектом Фрунзе. Она будет восстановлена в новом виде», — рассказал порталу заместитель мэра города Вячеслав Черноус.

Как сообщало ИА REGNUM, общая стоимость дорожного ремонта двух улиц и одного проспекта составила более 228 млн рублей. Причём, большая часть работ на проспекте Стачек придется на тротуар, стоимость ремонта которого составит 102,29 млн рублей.

Читайте также: Три дороги отремонтируют в Петербурге за 228 млн рублей