Москва, , 10:50 — REGNUM

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария Шукшина рассказала о состоянии здоровья своей матери после поднявшегося в прессе очередного шума. Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о сердечном приступе у актрисы.

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По словам Шукшиной, актриса чувствует себя нормально.

«Хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было», — написала Шукшина в своём Instagram.

Она добавила, что «мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы».

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что народная артистка РСФСР Федосеева-Шукшина во время отдыха в Болгарии перенесла сердечный приступ.

Как сообщало ИА REGNUM, Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу 22 июня. В связи с ухудшением самочувствия (по неподтверждённым данным из-за приступа бронхиальной астмы) она была госпитализирована в одну из клиник Москвы.

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