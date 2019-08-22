Цхинвал, , 10:50 — REGNUM

21 августа кабинет министров одобрил предложение комитета геологии, экологии и природопользования о присвоении безымянному озеру на Кельском плато в Южной Осетии названия «Мады цассыг» («Слеза матери»). Это название дано в память о жертвах Бесланской трагедии. Об этом сообщило информагентство «Рес».

Озеро «Слеза матери» Cominf.org

Заместитель комитета геологии, экологии и природопользования Алан Харебов отметил: «Присвоение наименования «Мады цассыг» высокогорному озеру, расположенному на Кельском плато, станет знаком уважения, скорби и сопереживания народа Южной Осетии матерям, потерявшим родных в Бесланской трагедии». По словам Харебова, озеро, о котором идет речь, никогда не высыхает и отличается кристальной чистотой.

В 2005 году «матери Беслана» приехали на реабилитацию в Южную Осетию, были и на Кельском плато. Там женщины, узнав, что группой любителей горного туризма озеро называли «Слеза матери», сами не могли сдержать слез.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в память жертв Бесланской трагедии президент Анатолий Бибилов подписал указ о начале учебного года в Южной Осетии с 5 августа.