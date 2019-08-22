Оренбург, , 10:44 — REGNUM

В Оренбурге выявлено зашкаливание ПДК сероводорода в воздухе. По факту загрязнения атмосферы возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской прокуратуре.

По данным ведомства, в ответ на многочисленные обращения населения был организован экологический мониторинг. 17 августа анализ проб воздуха, взятых в 500 метрах от ограждения очистных сооружений ООО «Оренбург Водоканал», показал превышение ПДК сероводорода в 11 раз.

Доследственная проверка 21 августа завершилась процессуальным решением — возбуждено уголовное делопо части 1 статьи 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха).

Стоит отметить, что в августе 2018 года возле очистных сооружений ООО «Оренбург Водоканал», был зафиксирован случай превышения ПДК сероводорода в 25 раз. Жители города массово жаловались на зловоние. Тогда специалисты экологических служб и минприроды указывали на безветренную погоду и жару, из—за чего нечистоты гнили, испарялись, а к вечеру вредные примеси воздуха прижимало к земле. На предприятии тогда заявили, что принимают меры по нейтрализации запаха, увеличив объёмы реагента.

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