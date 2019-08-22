Волгоград, 22 августа 2019, 10:35 — REGNUM
К 2022 году в Волгоградской области будут работать 13 центров амбулаторной онкологической помощи. Их работу будет координировать полностью обновленный Волгоградский областной онкодиспансер, сообщили 22 августа в пресс-службе администрации области.
О доступности специализированного обследования жители Волгоградской области рассказали главе территории Андрею Бочарову на личном приёме граждан в приёмной президента РФ. Так, маммограф в урюпинском филиале онкодиспансера часто выходит из строя, а в ЦРБ вообще нет такого аппарата. По словам губернатора, центр амбулаторной онкологической помощи в Урюпинске будет запущен в полном объёме в 2021 году, до конца 2019 года здесь установят необходимое оборудование, в том числе и долгожданный маммограф.