Волгоград, , 10:35 — REGNUM

К 2022 году в Волгоградской области будут работать 13 центров амбулаторной онкологической помощи. Их работу будет координировать полностью обновленный Волгоградский областной онкодиспансер, сообщили 22 августа в пресс-службе администрации области.

О доступности специализированного обследования жители Волгоградской области рассказали главе территории Андрею Бочарову на личном приёме граждан в приёмной президента РФ. Так, маммограф в урюпинском филиале онкодиспансера часто выходит из строя, а в ЦРБ вообще нет такого аппарата. По словам губернатора, центр амбулаторной онкологической помощи в Урюпинске будет запущен в полном объёме в 2021 году, до конца 2019 года здесь установят необходимое оборудование, в том числе и долгожданный маммограф.

«В рамках работы по модернизации системы здравоохранения Волгоградской области в Урюпинске мы создаем ЦАОП, который будет обеспечен оборудованием, отвечающим самому высокому — третьему — уровню оказания медицинской помощи. И не только жители Урюпинска и Урюпинского района, но и близлежащих муниципальных образований будут проходить здесь обследование на самом современном оборудовании», — подчеркнул Андрей Бочаров.