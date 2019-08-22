Верхневилюйск, , 10:35 — REGNUM

В школах Верхневилюйска в Якутии 1 сентября откроют классы с раздельным обучением для мальчиков и девочек. Подобные есть в Намской школе и в четырёх школах Верхневилюйского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Использовать опыт других школ предложил глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин.

Посылом к созданию раздельных классов послужило то, что в последние годы в школах наблюдался дисбаланс в численности девочек и мальчиков, больше было мальчиков. Появился интерес к раздельной педагогике, пояснили в управления образования района.

Многие родители выбирают для ребёнка именно раздельное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, В Якутии остро стоит вопрос нехватки школ. Власти республики заявили, что будут строить по 10 школ в год.