Бишкек, , 10:33 — REGNUM

Домашний арест избран в качестве меры пресечения экс-генпрокурору Киргизии Индире Джолдубаевой. Такое решение вынес Первомайский районный суд Бишкека, сообщает 22 августа пресс-служба киргизского МВД.

Джолдубаева является фигурантом уголовного дела о коррупции. В частности она, по версии следствия, в 2013 году помогла криминальному авторитету Азизу Батукаеву покинуть место заключения.

Должность генерального прокурора Киргизии Джолдубаева занимала с 2015 по 2018 год. В 2011—2015 годах она заведовала отделом судебной реформы в аппарате президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Киргизии отменил приговоры в отношении лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Их уголовные дела направлены на пересмотр.

Читайте также: Верховный суд Киргизии отменил приговор оппозиционеру Текебаеву