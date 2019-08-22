Остин, США, , 10:31 — REGNUM

В Соединённых Штатах опубликованы фотографии немецкой подлодки U-166, которая в годы Второй мировой войны была подбита американцами в Мексиканском заливе. Снимки размещены на страницах газеты Houston Chronicle.

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По данным американских историков, в 1942—1943 годах в Мексиканском заливе действовало более двух десятков нацистских подлодок. Их основная задача заключалась в том, чтобы топить корабли, выходящие из портов Техаса и Луизианы, таким образом блокируя поставки нефти и препятствуя поставкам военной техники и снаряжения войскам антигитлеровской коалиции в Европе. Для того чтобы уменьшить видимость городов для вражеских субмарин, в Галвестоне, Сабин-Пассе, Порт-Артуре и Бомонте было введено затемнение.

Напомним, немецкая подводная лодка U-166 в годы Второй мировой войны потопила четыре судна. Она была подбита и затонула 30 июля 1942 года в Мексиканском заливе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года три немецкие подводные лодки времён Второй мировой войны у берегов Турции обнаружил местный морской инженер и дайвер Сельчук Колай. Субмарины ВМС Германии U-19, U-20 и U-23 были затоплены у турецких берегов в 1944 году и долгое время не было известно их точное местонахождение, за что они были прозваны «потерянным флотом Гитлера». Две подводные лодки были найдены на глубине от 25 до 300 метров неподалёку от Стамбула, ещё одна — на расстоянии 5 км от селения Агва.

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