Ереван, , 10:28 — REGNUM

В убийстве криминального авторитета Андраника Арутюняна в Ереване подозревается 32-летний гражданин России, сообщили в пресс-службе полиции Армении.

В полиции заявили, что преступление раскрыто благодаря оперативно-розыскным мероприятиям и следственным действиям. По версии следствия, убийство совершил 32-летний гражданин России. Помощь ему оказывал 50-летний житель Еревана. Полиция задержала гражданин Армении и продолжает поиски второго подозреваемого.

Напомним, 2 июля 2019 года в Ереване был убит Андраник Арутюнян. По словам начальника полиции Армении Валерия Осипяна, убийство криминального авторитета было заказным.