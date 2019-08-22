Владивосток, , 10:31 — REGNUM

Многочисленные общественные мероприятия проходят в Приморье по случаю празднования Дня Государственного флага, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Программа празднования рассчитана на три дня, мероприятия пройдут возле знаковых мест Владивостока, отражающих историческое развитие Дальнего Востока. Это будут концерты, выставки, тематические чтения, спортивные мероприятия — забеги и заплывы. Большого размера государственные флаги будут развёрнуты на видовой площадке на Орлиной горе во Владивостоке, а также на мысе Тобизина острова Русский.

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Как сообщало ИА REGNUM, День Государственного флага 22 июня отмечают по всей стране. Торжества проходят на Сахалине, где жители считают, что именно триколор знаменует собой незыблемость российских границ.