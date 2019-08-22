Ханты-Мансийск, , 10:34 — REGNUM

Многие жители Югры до сих пор затрудняются назвать значение цветов российского триколора и практически мало кто знает о Дне Государственного флага России. Таковы первые итоги акции «Россия в каждом окне», которую проводят 22 августа 2019 года ребята из «Молодёжки ОНФ — Югра», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

22 августа в России отмечается День Государственного флага. В 2019 году этот праздник стал особенным, поскольку ровно 350 лет назад триколор впервые стал символом России.

Бело-сине-красный флаг впервые был поднят на русском военном корабле «Орёл» во время царствования Алексея Михайловича в 1669 году. Белый цвет — мир, чистоту и непорочность, синий — цвет неба и верности, красный цвет символизирует силу народа, его кровь, пролитую за Отечество. Позже Пётр I сделал такой флаг символом русских торговых судов. Официально государственным символом РФ триколор стал в 1896 году.

В Ханты-Мансийске представители «Молодёжки ОНФ-Югра» сегодня проводят акцию «Россия в каждом окне». В День Государственного флага ребята они украшают фасады МФЦ триколорами и проводят разъяснительную работу с земляками, раздавая людям листовки с информацией о российском флаге.

«Акция «Россия в каждом окне» у нас проходит второй год. И снова убеждаемся, что такие патриотические акции необходимы. Общаясь с земляками самых разных возрастов, мы увидели уважительное отношение к государственному флагу — символу России. И это очень важно. Но одновременно наблюдается пробел в знаниях о государственном символе — триколоре. К примеру, из первых опрошенных 15 человек смутно знают историю флага практически все. Единицы мельком слышали, что 22 августа — это День Государственного флага. И только два человека знают значение цветов российского триколора», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор акции в Ханты-Мансийске Анастасия Потехина.

Ребята из «Молодёжки ОНФ — Югра» отмечают, что более всего знаний о российском триколоре у людей, окончивших школу в постсоветское время. Люди более старшего возраста помнят в качестве государственного флага красный стяг. Они знают, что у России сейчас новый государственный символ, но склоняются к тому, что он вернулся автоматически как символ дореволюционного государства.

Как отметила Анастасия Потехина, акция «Россия в каждом окне» в разгаре. Будут опрошены около сотни жителей Ханты-Мансийска. В центре столицы Югры намечаются празднества в честь Дня Государственного флага. Ребята из «Молодёжки ОНФ-Югра» и там будут раздавать памятки с информацией о государственном флаге.