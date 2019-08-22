Оренбург, , 10:27 — REGNUM

В Оренбурге 31 августа троллейбусы будут бесплатно обслуживать пассажиров. Однодневная акция пройдет в честь Дня города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Стоит отметить, что 12 массовых мероприятий, посвященных Дню города, пройдет в течение четырех дней — с 28 по 31 августа. Основные намечены на последний день лета.

Охранять горожан и обеспечивать правопорядок в праздничные дни будет 1 тысяча ведомственных правоохранителей и частных орханников.

Главным слоганом праздника станет «Оренбург, будь в центре». Сейчас ведется подготовка областного центра к празднику: устанавливают праздничные баннеры, на которых изображены прорисованные контуры известных оренбургских достопримечательностей; для украшения магистральных улиц используют флаговые композиции. Праздничный облик городу придаст световая иллюминация.