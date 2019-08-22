Ялта, Крым, 22 августа 2019, 10:22 — REGNUM
Власти крымской Ялты задумались о запрете строительных работ в курортный сезон и придании единого облика для новых построек. Об этом ИА REGNUM 22 августа сообщили в пресс-службе администрации города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудника управления земельного и градостроительного контроля, который получил взятку в 400 тысяч рублей.
Об этом: Чиновнику мэрии Ялты грозит до 12 лет колонии за взятку в 400 тысяч рублей
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