Краснодар, , 10:19 — REGNUM

Экстренное предупреждение из-за сильной жары объявлено в Краснодарском крае 22 августа. В Краснодаре температура воздуха днём может подняться до +39° С.

ГУ МЧС также предупреждает о кратковременных дождях и грозах. Но даже ночью будет жарко — до +29… +34° C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росгидромет предупредил о сильных дождях в районе Сочи 22−23 августа.

Добавим, что сильная жара в эти дни накрыла фактические все регионы округа — в Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях прогнозируется до +42° C.

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