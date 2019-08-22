Калуга, , 10:15 — REGNUM

Росстат назвал регионы с наиболее низкой рождаемостью за шесть месяцев 2019 года, где зафиксировано естественная убыль населения достигла порядка 200 тысяч человек. Это Московская область (-19,6%), Чукотский АО (-17%) и Калужская область (-14,4%).

Комментирую негативную ситуацию с падением рождаемости, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил слушателям радиостанции «Говорит Москва», что это напрямую связано с нехваткой женщин, а меры по стимуляции рождаемости пока не работают.

«Есть такое понятие, как маятник. Возьмите прошлые годы: у нас один из самых высоких ростов был рождаемости. От нуля не бывает падения. Падение всегда бывает от каких-то достижений. Есть и объективные причины: мужики не могут за женщин начать рожать, если их [женщин] нету — провал демографический сложился на этот период времени. Мы напридумывали эксклюзивных мер, всё равно даже с помощью этих мер мы не вытягиваем. Мы чуть ли не 15 лет платим женщине пособие с начала обнаружения беременности. Если она кормит ребёнка грудью — тоже платим пособие. После второго и последующих мы увеличили декретный отпуск с полутора до трёх лет. Но всё равно не очень», — сказал Анатолий Артамонов.

Статистики утверждают, что в первом полугодии наиболее высокая рождаемость в России была отмечена в Москве (+ 5,9%) и в Карачаево-Черкесии (4,7%).