Иваново, , 10:04 — REGNUM

Троллейбусы муниципального предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» оказались под угрозой ареста из-за задолженности за водоснабжение. О намерении приставов арестовать троллейбусы предприятия сообщил ряд ивановских СМИ.

По данным «Московского комсомольца», речь идёт о долге в 700 тыс. рублей за водоснабжение — судебные приставы вынесли постановление об аресте 33 единиц транспорта, принадлежащих должнику. Тогда же задолженность была погашена.

Между тем, МУП «ИПТ» сообщил о некорректной информации, распространенной УФССП по Ивановской области.

«Какой-либо задолженности именно за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению МУП «ИПТ» перед АО «Водоканал» не имеет. Будучи несогласным с размером платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, МУП «ИПТ» по указанному вопросу отстаивало свою позицию в Арбитражном суде Ивановской области вплоть до апелляционной инстанции. Взысканный размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения после вступления решения суда в законную силу был оплачен МУП «ИПТ» в установленный Федеральным законом «Об исполнительном производстве» срок для добровольного исполнения», — говорится в комментарии.

«Наложение ареста судебным приставом — исполнителем на «новые» троллейбусы с правовой точки зрения невозможно, поскольку указанные объекты не являются собственностью МУП «ИПТ», — добавили в пресс-службе МУПа.