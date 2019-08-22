Хабаровск, , 10:00 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поздравил жителей Хабаровского края с Днём Государственного флага России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Слава российского флага неразрывно связана с флотом, овеяна великими победами и трудовыми подвигами. Наш флаг побывал в открытом космосе, на Северном и Южном полюсах, на вершинах мира, пересёк все моря и океаны. Хабаровский край с гордостью несёт флаг России, а его жители по праву гордятся своей причастностью к истории, и достижениям великой страны, — сказал Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 июня, в России отмечают День Государственного флага.