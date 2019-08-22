Рязань, 22 августа 2019, 09:53 — REGNUM
Заведующий первым нейрохирургическим отделением Областной клинической больницы Рязани Андрей Косолапов провёл показательные операции для коллег в Твери. Пациентами врача стали мужчины с заболеваниями поясничного отдела позвоночника. Нейрохируг недавно прошёл кадаверный курс малоинвазивного лечения подобных заболеваний в Германии, где лучшие врачи мира обучали хирургов операциям на шейном и поясничном отделах позвоночника. Теперь у российских медиков есть возможность применять новейшие практики лечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Минздрава.
В Твери у одного из пациентов диагностировали стеноз позвоночного канала — межпозвонковые грыжи сдавливали спинной мозг и другие элементы нервной системы. У второго мужчины тот же диагноз осложнился нестабильностью позвоночника. При подобных заболеваниях постоянно нарастает боль в спине, снижается чувствительность ног, могут отказывать органы малого таза.