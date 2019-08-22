Махачкала, , 10:05 — REGNUM

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики 22 августа.

По версии обвинения, в 2017 году Эфендиев своим распоряжением принял на обслуживание в правительственный гараж «Автохозяйство» иномарку, которая принадлежала частному лицу и не была закреплена за данным госучреждением.

«В результате было проведено незаконное техническое обслуживание названного автомобиля на общую сумму более 360 тысяч рублей, что повлекло причинение ущерба бюджету республики на указанную сумму», — сообщили в прокуратуре. При этом отмечается, что обвиняемый возместил причинённый им ущерб.

Напомним, Эфендиев был задержан 21 сентября 2018 года и заключён под стражу. Однако 15 декабря Советский районный суд города Махачкалы изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Читайте также: Экс-руководителя администрации главы Дагестана отпустили под домашний арест

Как сообщало ИА REGNUM, Исмаил Эфендиев был назначен председателем администрации главы и правительства Дагестана в феврале 2016 года бывшим руководителем республики Рамазаном Абдулатиповым.

В ноябре 2017 года новый глава региона Владимир Васильев пост председателя администрации передал Владимиру Иванову, а Эфедиев стал его заместителем. Однако после задержания, 24 сентября, Васильев освободил Эфендиева и от данной должности.

Читайте ранее в этом сюжете: Племянника экс-главы Дагестана будут судить за растрату