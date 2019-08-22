Сидней, Австралия, , 09:26 — REGNUM

Австралийский суд вынес приговор супружеской паре, истощившей собственного ребенка веганской диетой, пишет газета Kronen Zeitung.

В марте 2018 года 19-месячная девочка была госпитализирована с судорогами. Ребенок был истощен и отставал в развитии: показатели роста и веса соответствовали показателям трехмесячного ребенка, девочка весила всего 5 кг и не имела ни одного зуба. Оказалось, ее держали на строгой веганской диете почти с рождения. В пищу давали только фрукты, картофель, хлеб, рисовое молоко, тофу, овсянка, арахисовое масло. В декабре 2018 года родители 33 и 35 лет признали себя виновными в том, что не заботились о ребенке должным образом и подвергли его опасности.

Теперь суд вынес приговор для пары: 300 часов общественных работ. При оглашении приговора подсудимые разрыдались. Девочку отдали на воспитание старшей родственнице. Родители смогут посещать ее под надзором.

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