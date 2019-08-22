Улан-Удэ, , 09:24 — REGNUM

Бесплатный «дальневосточный гектар» в Бурятии берут в четыре раза реже, чем в соседнем Забайкальском крае. Где за первые 20 дней действия программы подали уже 3,6 тыс. заявок, тогда как в Бурятии — чуть больше 1 тыс.

Как передаёт «МК в Чите», такие цифры озвучили 22 августа на региональном бизнес-форуме «Работай в Забайкалье».

Директор департамента развития человеческого капитала и терразвития Минвостокразвития Григорий Смоляк предположил, что причина в том, что в Забайкалье «гектар» выдают в Читинском районе, тогда как территория вокруг Улан-Удэ является буферной зоной.

Как также сообщало ИА REGNUM, в Бурятии к запретным местам отнесены Центральная экологическая зона Байкала, а также так называемые сакральные места. В результате в Забайкальском крае под действие программы попали 50% территории, тогда как в Бурятии — 40%.

Читайте также:

40% территории Бурятии раздадут желающим бесплатно

Забайкалье готово раздать под «Дальневосточный гектар» до 50% своих земель