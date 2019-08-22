Москва, , 09:20 — REGNUM

Специалисты Российской системы качества (Роскачество) проверили электрические чайники на безопасность, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.

«Как показали результаты испытаний, формальдегид обнаружен в воде в чайнике после кипячения в восьми из 30 случаев», — говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что в трех моделях чайников значения количества формальдегида в воде росли — после каждого следующего кипячения вода ухудшала свои показатели.

По словам замглавы Роскачества Андрея Белоусова, из-за отсутствия соответствующих требований в законодательстве России формальдегид, выделяющийся из корпуса чайника, не может быть признан дефектом изделия.

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В итоге большая часть моделей, кроме четырех, прошла испытания на безопасность. Специалисты проверили динамические перегрузки по напряжению, защиту от поражения током, токоведущих частей и влагостойкости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества проверили школьные пиджаки на безопасность. Так, к покупке эксперты не рекомендовали 39% исследованных пиджаков, поскольку они небезопасны для ребёнка. Например, у пиджаков 11 торговых марок подкладочная ткань не соответствует требованиям по показателям воздухопроницаемости и/или гигроскопичности.

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