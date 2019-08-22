Абакан, , 09:16 — REGNUM

На Хакасию надвигается непогода. По данным Хакасского гидрометцентра, завтра днём 23 августа, и в течение суток 24 августа на территории региона местами будут идти сильные дожди, ливни, грозы, возможен град и усиление ветра до 20 м/с.

В Главном управлении МЧС РФ по региону просят граждан «проявить максимальную осторожность и соблюдать правила безопасности».

Как уточнили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Хакасии, предупреждение также было направлено главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств.