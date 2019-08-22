Москва, , 09:15 — REGNUM

Московские аэропорты задержали и отменили 47 рейсов, сообщает 22 августа онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным табло аэропортов на 9:11, во «Внуково» задержано десять рейсов, два отменено, в «Домодедово» 32 задержано, два отменено. В «Шереметьево» три рейса задержано.

Информации о причинах сбоев авиаперевозок нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 22 августа сохранится тёплая погода, несмотря на холодный атмосферный фронт.

Читайте ранее в этом сюжете: Холодный атмосферный фронт не остудит воздух в Москве