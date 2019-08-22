Новосибирск, 22 августа 2019, 09:10 — REGNUM
В День Государственного флага Российской Федерации во всех пожарно-спасательных гарнизонах, отрядах федеральной противопожарной службы и пожарно-спасательных частях Новосибирской области проходят торжественные построения личного состава с поднятием флага.
Кроме того идут занятия с личным составом по истории государственных символов страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 августа, из Новосибирска стартовал масштабный автопробег, посвященный Дню Государственного флага РФ.
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