Новосибирск, , 09:10 — REGNUM

В День Государственного флага Российской Федерации во всех пожарно-спасательных гарнизонах, отрядах федеральной противопожарной службы и пожарно-спасательных частях Новосибирской области проходят торжественные построения личного состава с поднятием флага.

Кроме того идут занятия с личным составом по истории государственных символов страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 августа, из Новосибирска стартовал масштабный автопробег, посвященный Дню Государственного флага РФ.

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