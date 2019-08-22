Челябинск, , 09:08 — REGNUM

В Челябинске начались праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага России. Празднование продлится два дня, сообщает пресс-служба мэрии.

На бульваре Славы до 13:00 по местному времени проходит акция «Флагу честь!». В её программе — викторина, тематические фотозоны, конкурс рисунков, а также аквагрим для детей. В 12:00 на пешеходной Кировке начнётся танцевальная программа «Триколор БАТЛ». Гости получат ленточки в цветах триколора, их будут раздавать волонтеры. А в детской библиотеке № 5 запланирован исторический час под названием «Знамя единства».

Кроме того, с 17:00 до 18:30 праздничной площадкой станет сад Победы. Напомним, триколор стал государственным флагом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 22 августа 1991 года. Произошло это после поражения ГКЧП и возвращения президента СССР из Фороса в Москву.