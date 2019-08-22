Москва, , 09:07 — REGNUM

В столичных парках в павильонах «Здоровая Москва» с начала запуска проекта прошли бесплатное медицинское обследование более 250 тыс. москвичей, сообщается на портале столичного градоначальника.

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Любой желающий может проверить здоровье во время прогулки. Это можно сделать в одном из 46 павильонов, расположенных в московских парках.

Москвичу, прикрепленному к поликлинике достаточно предъявить паспорт. Если человек не стоит на учёте в медучреждении, потребуется полис ОМС. Павильоны «Здоровая Москва» работают ежедневно с 08:00 до 22:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в столичных парках в рамках программы «Здоровая Москва» рядом с медицинскими павильонами открылись веранды здоровья.

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