Алушта, Крым, , 09:06 — REGNUM

В Крыму выставила на продажу имущество санатория «Ветеран» в Алуште за 174 млн рублей. Об этом 21 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе распорядительной дирекции РК.

В имущественный комплекс санатория входят гаражи, резервуары, нежилые здания, административный корпус, производственная мастерская, клуб-столовая, пищеблок, лечебный и спальный корпуса, а также бытовая и медицинская техника, инструменты, мебель.

«Заявленная цена — 174,2 млн рублей. Срок начала подачи заявок начался 20 августа и завершится 9 сентября. Аукцион пройдёт 12 сентября в 11:00 на электронной площадке», — уточнили в дирекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики продали крымский пансионат «Глициния» за 1,2 млрд рублей.

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