Алушта, Крым, 22 августа 2019, 09:06 — REGNUM
В Крыму выставила на продажу имущество санатория «Ветеран» в Алуште за 174 млн рублей. Об этом 21 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе распорядительной дирекции РК.
В имущественный комплекс санатория входят гаражи, резервуары, нежилые здания, административный корпус, производственная мастерская, клуб-столовая, пищеблок, лечебный и спальный корпуса, а также бытовая и медицинская техника, инструменты, мебель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики продали крымский пансионат «Глициния» за 1,2 млрд рублей.
Об этом: В Крыму продали госдачу Брежнева