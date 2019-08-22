Ростов-на-Дону, , 09:15 — REGNUM

Девятилетний орангутан Цезарь поселился в зоопарке Ростова-на-Дону, 22 августа сообщает ИА «ДОН 24» со ссылкой на работников зоопарка.

По их словам, орангутан переехал из зоопарка Калининграда. В течение семи дней за ним будет наблюдать зоотехник из калининградского зоопарка, который даст рекомендации по уходу за животным и проконтролирует процесс адаптации к новым условия обитания.

Напомним, Цезарь родился в московском зоопарке в 2010 году. Потом его перевезли в зоопарк Калининграда.

В Ростове-на-Дону он будет жить на постоянной основе.