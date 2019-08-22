Циолковский, Амурская область, , 09:03 — REGNUM

Более ста сотрудников космодрома «Восточный» приняли участие в сборе гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»).

Гуманитарная акция «Мы рядом!» проходила на космодроме с 1 по 9 августа. Её участники приносили в место сбора вещи, бытовую технику, средства личной гигиены, комплекты посуды. 21 августа груз передали администрации Мазановского района Амурской области.

Напомним, в результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках региона, подтоплению и разрушению подверглись территории 15 районов, пострадали около 800 домов, повреждены свыше 500 километров автодорог, разрушено 13 мостов. На данный момент вода ушла из всех населенных пунктов, проводятся восстановительные работы.

Космодром «Восточный» расположен в Амурской области, вблизи города Циолковского. В настоящее время на второй очереди объекта продолжаются строительно-монтажные, пуско-наладочные и ремонтно-профилактические работы. Координацию строительства осуществляет филиал ФГУП «ЦЭНКИ».

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