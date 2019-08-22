Пермь, , 09:02 — REGNUM

В Пермском крае восстановят историко-культурный комплекс «Усолье Строгановское». Из 49 памятников историко-культурного наследия, построенных в XVII—XIX веках на территории Усолья, 90% находится в предаварийном состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В планах — формирование единого музейно-туристского комплекса, создание соответствующей инфраструктуры (водоснабжение, газ, водоотведение, качественное электроснабжение) и реконструкция дороги, которая начнётся уже в 2020 году. План реализации проекта должен быть готов к февралю 2020 года.

В регионе планируют привлечь на ремонт памятников федеральные средства. Для этого минкультуры изучит федеральные программы, чтобы подать заявки на участие в конкурсах на получение финансов.

Добавим, Усолье возникло в 1606 году и отнесено к числу исторических городов России. Здесь были соляные скважины, завод по выварке соли. Долгое время Усолье было главным селением Строгановых в Прикамье.

Сейчас на терртории Усолья работает три музея — Палаты Строгановых, Дом Брагина, Усадьба Голицыных. Ежегодно их посещают до 25 тыс. туристов.

Более 50 лет редкие памятники архитектуры находились в заброшенном состоянии, часть использовалась под жилой фонд.