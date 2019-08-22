Кемерово, , 08:57 — REGNUM

Новокузнецкие перевозчики предупредили горожан, что с 1 сентября проезд в общественном транспорте подорожает. Цена билета, как пишет «КузПресс», вырастет на несколько рублей.

Стоимость проезда при оплате с помощью «Транспортной карты» КББ составит 22 рубля, для остальных пассажиров — 25 рублей.

«Решение принято по автобусам 14-го и 15-го маршрутов. На вопрос, присоединятся ли к «почину» и другие, ответы были уклончивы, но можно сделать вывод, что такая возможность не исключена», — пишет СМИ.

Перевозчики уверяют, что уже направили официальные уведомления в городскую администрацию.

В настоящее время проезд в муниципальном транспорте Новокузнецка стоит 20 рублей, в маршрутках — 22 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа один из новокузнецких перевозчиков поднял стоимость проезда — с 20 до 22 рублей. Повышение произошло на маршруте № 58а.

Напомним, стоимость проезд в общественном транспорте Кузбасса ранее поднималась 20 декабря 2018 года: в муниципальном транспорте — автобусах, трамваях и троллейбусах — до 20 рублей (с 16 рублей), в маршрутных такси — до 22 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Новокузнецкий перевозчик повысил стоимость проезда на два рубля