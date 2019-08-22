Москва, , 08:56 — REGNUM

Сегодня, 22 августа, по территории московского региона пройдет холодный атмосферный фронт, но его влияние на погоду будет выражено слабо, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит +24, +26 °С, в Подмосковье +22, +27 °С. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с, с переходом на северо-западный, с усилением до 5−10 м/с, при грозах порывистый.

Как сообщало ИА REGNUM, самой холодной за лето 2019 года в Москве стала ночь на 5 августа. По данным метеостанции ВДНХ, температура опустилась до 6,7 °С. Перед этим летний минимум был зафиксирован 4 июня и 31 июля — 8,3 °С

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