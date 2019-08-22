Москва, , 08:48 — REGNUM

В Москве во второй раз пройдет акция «Искусство ради экологии». Москвичи смогут обменять бытовые отходы на билеты в театр, кино, музей или на концерт, сообщается на портале мэра столицы.

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Для получения бесплатных билетов на культурные мероприятия жителям столицы на выбор нужно сдать в специальные пункты: 2 кг стеклянных бутылок, 2 кг макулатуры, 2 кг пластиковых бутылок, 1 кг жестяных банок.

С 31 августа по 24 сентября в Москве будут открыты 10 пунктов приема отходов. В них будут обменивать бумагу, стекло, пластик и алюминий на экобилеты.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва начнет масштабное внедрение раздельного сбора отходов с 1 января 2020 года.

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