Вашингтон, , 08:46 — REGNUM

Около 6 тыс. фанатов выразили готовность «штурмовать» офисы кинокомпании Sony Pictures с целью вернуть Человека-паука в «домой» в киновселенную Marvel. Страница мероприятия была создана в социальной сети Facebook.

«Штурм» должен состояться 19 октября 2019 года, организаторы заявили, что это будет мирная демонстрация и написали, что «насилие недопустимо». Во время мероприятия они планируют надеть костюмы популярного супергероя и в таком виде посетить офисы Sony в Нью-Йорке и Калвер-Сити. На момент написания этой новости 5,9 тыс. человек заявили, что присоединятся к флешмобу и еще 4,6 тыс. отметили, что им интересно это событие.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Человек-паук: Вдали от дома» может стать последней картиной про супергероя, которую будет снимать студия Marvel. Причиной является то, что Disney и Sony не смогли заключить соглашение о сотрудничестве в рамках франшизы.

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