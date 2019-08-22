Кемерово, , 08:42 — REGNUM

В Кузбассе главного врача Калтанской городской больницы осудили за фиктивное трудоустройство самой себя. С теперь уже бывшего медика через суд в пользу больницы было взыскано более 300 тыс. рублей в счёт возмещения вреда, причинённого преступлением, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Как было установлено, женщина трудоустроила себя на должность врача-педиатра и получала доплату за увеличенный объём работы на протяжении почти пяти лет, с 2011 по июнь 2016 года. Однако обязанности врача-педиатра она фактически не исполняла.

В октябре 2018 года экс-руководитель больницы была осуждена по статье «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорена к полутора годам лишения свободы условно.

Решение суда вступило в законную силу.