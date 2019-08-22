Москва, , 08:30 — REGNUM

Московский зоопарк с 24 на 25 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», которую посветят пандам. Вход бесплатный, сообщается на портале мэра столицы.

Панда (cc) Cimberley

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Посетителям покажут документальный фильм об обитателях зоопарка — пандах Жуи и Диндин, привезенных из Китая в Россию.

У главного входа в зоопарк установят огромный экран. Зрители увидят уникальные кадры, сделанные в китайских заповедниках, где ведется размножение больших панд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года состоялась торжественная церемония передачи панд Московскому зоопарку. В церемонии принимали участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

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