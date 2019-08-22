Ташкент, , 08:27 — REGNUM

Большинство аттракционов, действующих в парках культуры и отдыха Узбекистана, не отвечают требования эксплуатации. Об этом заявил председатель государственного комитета промышленной безопасности Бахтиёр Гуломов, сообщает агентство «УзА».

"Это опасно для жизни человека. Большинство аттракционов в нашу страну привозится из-за рубежа, в частности, из Китая», — подчеркнул глава госкомитета. Он напомнил, что трагедия со смертельным исходом в Джизаке произошла на аттракционе узбекистанского производства.

Государственный комитет промышленной безопасности предложил сертифицировать все аттракционы, установленные с 2017 по 2019 год. Кроме того, работники аттракционов будут проходить специальные курсы.

Напомним, в конце июне в городе Джизаке во время движения сломался аттракцион, на котором находились люди. В результате происшествия погибла 19-летняя девушка.

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