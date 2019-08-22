Кёльн, Германия, , 08:27 — REGNUM

Студия Sabre Interactive представила на выставке Gamescom 2019 новую игру-симулятор вождения грузовика по снежному бездорожью. Трейлер игры был опубликован 21 августа на канале издателя Focus Home Interactive.

Игра получила название Snowrunner, она является продолжением Spintires и Mudrunner. Разработчики заявили, что геймеров ждет «огромный» список грузовиков и более 15 карт, которые позволят им вдоволь «насладиться» процессом управления тяжелыми машинами на заснеженном бездорожье. Ожидается, что игра выйдет в 2020 году в Epic Games Store.

Читайте также: Нелюбимая геймерами защита Denuvo появится в мобильных играх

Напомним, релиз самой первой игры серии состоялся в июне 2014 года. В октябре 2017 года Sabre Interactive выпустила Spintires: MudRunner. В основу обеих игр лег «движок» (базовая программа игры) Havok. Выставка Gamescom 2019 проходит в Кёльне (Германия) в период с 20 по 24 августа 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сыграй за «Мстителей»: вышло первое официальное видео с геймплеем Avengers