Оренбург, , 08:24 — REGNUM

В Оренбурге ко Дню города (31 августа) на въездной магистрали по пр. Братьев Коростелевых появится стела высотой 11 метров и будет символизировать северо-западные ворота в городе. Как отметил глава Северного округа Игорь Бунегин, пуховый платок в оформлении выбран не случайно: столица Оренбуржья славится своими мастерицами. Такая информация опубликована на официальном портале Оренбурга.

Проект стелы Orenburg.ru

Новый проект вызвал волну критики со стороны населения. В свое оправдание главный архитектор Оренбурга Георгий Проскурин в соцсети заявил, что ситуация с установкой стелы не была у него на контроле, и о самодеятельности округов он узнал поздно.

«Но такое положение вещей недопустимо! Надо выстраивать рабочий диалог по части благоустройства и согласования малых архитектурных форм в единой концепции благоустраиваемых пространств! Необходимо согласование с «городской архитектурой»!», — подчеркнул он.

Свое мнение по поводу проекта, который будет символизировать северно-западные ворота, выразила и главный архитектор Оренбургской области Наталия Ибрагимова: «То, что предоставил Северный округ, — это не только низкая по качеству работа, но и неверный подход к позиционированию города».

Она рекомендовала Георгию Проскурину заняться выстраиванием работы с округами по малым архитектурным формам, арт-объектам и иным элементам среды.