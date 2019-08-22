Челябинск, , 08:23 — REGNUM

День Государственного флага России объединяет весь её многонациональный народ. Об этом заявил врио челябинского губернатора Алексей Текслер, поздравляя своих земляков с этим праздником.

Временный руководитель отметил, что каждый гражданин находится на своём месте и делает на совесть свою работу, приносит пользу как землякам, так и другим соотечественникам. А из их совместных усилий получаются большие дела, которые впоследствии становятся историей.

«Это чувство сопричастности судьбам Родины — наверное, главное, что наполняет смыслом повседневность, дает силы решать сложные задачи, ставить новые цели», — сказал врио.

Жителям Челябинской области он пожелал в этот день крепкого здоровья и успехов, а также пожелал, чтобы дети росли под российским триколором счастливыми, а в семьях царили любовь и взаимопонимание.