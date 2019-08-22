Москва, , 08:22 — REGNUM

Международный фестиваль Rostec Drone Festival пройдёт в Москве 24 и 25 августа. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Площадкой фестиваля станет Парк Горького, где раньше находился макет «Бурана». Ожидаются участники из 32 стран мира. В их числе лучшие пилоты мира — Киллиан Руссо из Франции и Минчан Ким из Южной Кореи.

24 августа пройдут квалификационные соревнования, 25 августа — плей-офф и финал. Для гостей фестиваля организаторы создадут дополнительную трассу, где можно научиться управлять дроном.

«Дрон-рейсинг для многих молодых людей становится точкой входа в профессии, связанные с созданием беспилотников, их управлением», — отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев.