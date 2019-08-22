Кемерово, , 08:19 — REGNUM

Ко Дню шахтёра для жителей и гостей Кемерова испекут 50-килограммовый торт. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, раздавать лакомство будут на площади Советов 24 августа, сразу после праздничного открытия.

Готовить десерт будут специалисты МАУ «Школьное питание». Размеры торта: 1,8×1 м. Подсчитано, что для его приготовление необходимо 6,7 кг муки, 8,6 кг сахара, 60 яиц, 7,5 литра молока и 4,5 кг сгущённого молока. Он будет покрыт шоколадным кремом, а сверху будет красоваться каска в натуральную величину из мастики и надпись «С Днём шахтёра!».

Как напомнили городские власти, в 2018 году в День шахтера кемеровчан и гостей города угощали 30-килограммовым тортом «Шахтёрский край».