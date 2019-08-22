Ульяновск, , 08:16 — REGNUM

В Ульяновской области продолжается реализация мероприятий, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий. По итогам анализа причин ДТП принимаются профилактические меры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным регионального ГИБДД, в январе-июле 2019 года в области число автопроисшествий сократилось на 7%, каждое 13 ДТП совершено по вине пьяных водителей. Основные виды и причины аварий с тяжкими последствиями — столкновение транспортных средств из-за выезда на полосу встречного движения, несоблюдение дистанции, нарушение скоростного режима.

По итогам анализа причин ДТП принимают профилактические меры на аварийно опасных участках. В частности, устанавливаются дорожные знаки и ограждения, обновляется разметка, ликвидируются искусственные неровности, приводятся в нормативное состояние дороги, передислоцируются наряды ДПС.

Региональные власти отмечают, что в рамках внедрения интеллектуальных транспортных систем в Ульяновской области планируется ежегодно до 2023 года устанавливать по одной дорожной метеостанции. Оборудование позволяет отслеживать погодные условия и состояние дорожного покрытия в режиме реального времени.

Отметим, что в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ульяновской области предусмотрен ремонт на 66 участках автодорог протяженностью 108 км. На областных участках выполнено 73% дородных работ.