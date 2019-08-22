Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:11 — REGNUM

Многодетная приёмная семья из Новокузнецка решила не ждать, когда кто-то уберёт свалку неподалеку от их дома по ул. Туркменской, 28. На протяжении долгого времени жители близлежащих домов и автомобилисты сваливали сюда мусор и другие отходы.

Как рассказала сама мать девятерых приёмных детей Ольга Боярчук, мусорный контейнер стоит всего в 150 метрах от места стихийной свалки. Но люди продолжают выбрасывать мусор где придётся.

«Проблема в городе звучит всё сильнее. Убрали мусорные контейнеры с дорог, и образуются несанкционированные свалки. Все винят власти, но мусор бросают люди!» — написала женщина на своей станице в социальной сети «ВКонтакте».

В семье Ольги Боярчук — девять приёмных детей.

В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО по югу Кемеровской области ООО «ЭкоТек» поступком многодетной матери восхитились и наградили семью благодарственным письмом и ценными подарками.

Как уточнили ИА REGNUM в «ЭкоТеке», отдельной благодарности семья удостоилась от председателя комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Новокузнецка Ирины Савиной.

Сама Ольга Боярчук призналась, что не ожидала такого внимания, а делали они всё это «для себя, потому что хотим жить в чистом городе».