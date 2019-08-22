Москва, , 08:09 — REGNUM

В Москве возле Гоголевского бульвара найдено около 500 фрагментов печных изразцов XVIII века. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Изразцы сделаны из керамики и расписаны в монохромной технике оксидом марганца по белой эмали.

«Эти рисунки выполнены по сложной технологии, которая пришла в Россию во времена Петра I. После первого обжига плитку покрывали белой эмалью, а затем роспись наносили на сырую, а не на высохшую, как раньше, поверхность. Краски впитывались в эмаль, а затем, во время второго обжига, закреплялись на ней», — заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, использованная техника позволяла делать изображения очень чёткими, но в то же время требовала мастерства от художника.

Сейчас с изразцами работают специалисты, они пытаются восстановить изделия по уцелевшим фрагментам. После находки будут переданы в музей.

Отмечается, сюжеты для изразцов взяты из западноевропейских сборников. В их числе — библейская и мифологическая тематика, государственные и общественные идеи, принципы морали.