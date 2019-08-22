Москва, , 08:08 — REGNUM

Роспотребнадзор предупредил российских туристов, которые всё чаще стали посещать экзотические страны (Индию, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Конго и др.) об особо опасных инфекциях, сообщается на сайте ведомства.

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При посещении этих стран есть большая вероятность заразится смертельно опасными для здоровья человека болезнями, такими как: малярия, различные лихорадки, брюшной тиф, гепатит А, холера и чума.

Для того, чтобы избежать заражения следует соблюдать основные меры безопасности. Тщательно мыть руки, только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты, купаться только в специально отведенных для этой цели местах и др.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор рекомендует выбирать для отдыха за рубежом страны, благополучные в эпидемиологическом отношении, и соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.

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