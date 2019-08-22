Москва, , 08:04 — REGNUM

Экономический ущерб от лесных пожаров в России за 2019 год, по приблизительным подсчётам, составил 7 млрд рублей. При этом в 2018 году эта цифра составляла 19 млрд рублей. Такие цифры в ходе брифинга, посвящённого стабилизации лесопожарной обстановки в РФ, озвучил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

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Он отметил, что уточнённые данные станут известны по итогам года, после обследования мест пожаров. По его словам, прогнозируемый ущерб от лесных пожаров за 2019 год, по предварительным оценкам, будет приближен к прошлогоднему, так как площадь, пройденная огнём на данный момент, сопоставима с данными за аналогичный период 2018 года и среднедесятилетними значениями.

Глава Рослесхоза добавил, что на сегодняшний день совокупная площадь лесных пожаров по всем территориям составляет около 8,9 млн га. Эта выше показателя 2018 года (8,4 млн). однако сопоставимо со среднедесятилетними показателями — 8,7 млн га.

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«Площади действующих пожаров на землях лесного фонда на сегодняшний день составляют 1 млн 121 тыс. га, из них 1 млн 013 тыс. га — это пожары на труднодоступных территориях», — уточнил Клинов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары в регионах Сибири и Дальнего Востока полыхают с конца июня. По состоянию на середину августа площадь возгорания тайги превышала 2,7 млн га. По данным министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, экономический ущерб от лесных пожаров в регионе в 2019 году составит не менее 1,5—2 млрд рублей.

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