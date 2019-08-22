Чунцин, Китай, , 07:51 — REGNUM

Чрезмерные физические нагрузки могут быть крайне опасны для неподготовленных людей. В Китае две девушки были госпитализированы с диагнозом «рабдомилиоз» после спора о том, кто из них выносливее, пишет газета Heute со ссылкой на китайские средства массовой информации.

19-летние подруги из города Чунцин решили выяснить, кто из них сможет сделать больше приседаний. Каждая сделала более тысячи приседаний, и после этого девушки не удивлялись сильным болям в нижней части тела.

«Мы обе не хотели проиграть, поэтому продолжали пытаться превзойти друг друга», — пояснила прессе одна из участниц спора.

Однако на следующий день они не смогли сгибать ноги, а их моча приобрела коричневый цвет. Девушки были госпитализированы с диагнозом «рабдомилиоз» — в этом состоянии происходит распад клеток мышечной ткани. В больнице им промыли уже поврежденные почки, чтобы предотвратить почечную недостаточность.

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